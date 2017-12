BERD, BEI și Banca Mondială finanțează interconectarea electrică dintre România și Rep. Moldova

08:00

Cel puţin trei persoane, inclusiv atacatorul, au murit într-un atac armat comis joi într-un liceu din statul american New Mexico, anunţă autorităţile regionale, citate de CBS News şi Associated Press. Atacul armat a avut loc într-un liceu din orăşelul Aztec, situat în statul New Mexico. Şeriful din comitatul San Juan, Ken Christesen, a declarat că