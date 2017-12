Pavel Filip anunță că FMI oferă Moldovei o nouă tranșă de finanțare

15:31

Liderul PAS, Maia Sandu, susține că remanierea guvernamentală, anunțată de liderul PDM Vlad Plahotniuc, arată că Partidul Democrat nu are cadre suficiente să demareze reformele necesare pentru oameni. Potrivit ei, democrații au adus la guvernare oameni din vechea garnitură PLDM-istă pentru a salva aparenţele, întrucât guvernarea se află în criză de imagine, de idei şi […]