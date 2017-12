INTOXICAȚIE în masă la gimnaziul din satul Prodăneşti: 11 elevi internați în spital

12:15

Chiar dacă a criticat noile candidaturi la funcțiile de miniștri, înaintate de Partidul Democrat, lidera PAS, Maia Sandu, nu are variante alternative, în afară de ea însăși. De această părere este jurnalistul român Victor Nichituș. Într-o postare pe blogul său, acesta o îndeamnă pe Sandu să se abțină de la critici, iar dacă are candidaturi mai bune pentru funcțiile de miniștri – să le prezinte. „Maia Sandu susține că, „după alegerile parlamentare din 2018, va aduce în politică oameni cu adevărat integri şi profesionişti". Dacă are sânge în sistem, și profesioniștii alături, să facă bine și să-i prezinte. Ca să știm din timp, dacă avem pentru ce vota cu PAS, ori nu. Maia Sandu nu va prezenta o listă a posibililor viitori miniștri. Pentru că în afară de ea, nimeni din jurul ei nu poate fi o locomotivă electorală. Asta este adevărata depresie a vieții politice din Republica Moldova – neimplicarea în politică a experților", scrie Nichituș pe blogul său. Jurnalistul mai notează că noua listă de miniștri aduce un plus valoare Guvernului viitor în care se vor regăsi doi foști șefi ai Executivului. În opinia lui Nichituș, înaintarea noilor miniștri a luat prin surprindere mai mulți actori politici, inclusiv lidera PAS, mai ales în ceea ce ține de renunțarea la persoane devotate Partidului Democrat, în schimbul unor tehnocrați. „Noile numiri aduc plus valoare Cabinetului Filip: noul Guvern are în componența lui doi ex-premieri, Iurie Leancă și Chiril Gaburici. Nu cred afirmației potrivit căreia Partidul Democrat ar duce lipsă de profesioniști. Mai degrabă este vorba de surpriza avută de actorii politici moldoveni la auzul acestor nume. Maia Sandu a fost luată prin surprindere – nu s-a așteptat ca Vlad Plahotniuc să renunțe la persoane devotate Partidului Democrat (Vasile Bîtca, Vladimir Cebotari) pentru a aduce în prim-plan persoane neafiliate acestei formațiuni politice", adaugă jurnalistul român Victor Nichituș. sursa: today.md