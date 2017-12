Congresul american a adoptat definitiv cea mai mare scădere de impozite din ultimii 31 de ani

20:20

Fiecare persoană trece prin experiențe diferite, învață din greșelile proprii și are dreptul de a își modela viața după cum simte, însă, este adevărat, părinții influențează atitudinea copiilor atunci când ei cresc, inclusiv în relații. Se spune că, involuntar, incercăm să costruim in relație cee ace am văzut în familie, ceea ce poate fi un lucru bun sau nu, scrie elle.ro.