Turcii nu vor putea sărbători Anul Nou în Piaţa Taksim din Istanbul

A inceput perioada matineelor in gradinite, asa ca pompierii s-au apucat sa inspecteze salile unde sunt organizate festivitatile In ajun de sarbatori, pompierii au pornit controalele prin gradinite, mai ales ca acum este perioada matineelor. Au verificat daca pomul de Craciun este instalat corect, daca intrarile si iesirile corespund normelor de securitate in caz de incendiu, dar si cat de pregatiti sunt copiii si angajatii in caz de alarma. Totodata, copii au fost invatati cum sa previna situatiile de risc. Diana TURCANU, PURTATOR DE CUVANT DSE: "Sa nu umblati la priza si sa fiti cuminti in vacanta ca sa va puteti intoarce cu bine la gradinita. " Pompierii au verficat caile de evacuare si daca exista stingatoare. Mircea RACILA, POMPIER: "Aici la moment furtunul nu este conectat cu o teava de refulare ceea ce trebuie sa fie permanent gata de lucru. Stingatoarele de incediu sunt instalate, cate doua in fiecare dulap conform normelor." Ecaterina POTANGA, DIRECTOAREA GRADINITEI NR. 127: "Inainte de a incepe sarbatorile toti angajatii sunt instruiti. " In sala unde era organizat matineul, pompierii au verificat cat de corect este instalat bradul de Craciun. Nu au intrat in sala fara a-i spune mosului o poezie. Mircea RACILA, POMPIER: "Trebuie sa aveti grija la luminitele amplasate pe brad. Nu ramane conectat cand nimeni nu este in incapere.» Ecaterina POTANGA, DIRECTOAREA GRADINITEI NR.127: "Este responsabilul care scoate din intrerupator." Parintii veniti la matineu spun ca acasa au grija ca noaptea sa stinga luminitele de pe brad. Daca descopera nereguli, pompierii inmaneaza prescriptii conducerii gradinitelor. Neregulile trebuie inlaturate imediat.Cei de la Serviciul Situatii Expetionalre spun ca au de verificat peste cinci sute de gradinite.