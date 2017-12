Cum arată micro-felicitarea de Crăciun, mai mică ca un fir de nisip

17:30

„All I Want for Christmas Is You", hitul lansat de Mariah Carey în 1994, a ajuns, săptămâna aceasta, pentru prima dată în Billboard Top 10, unde s-a situat pe locul al nouălea, scrie Mediafax. „All I Want for Christmas Is You" a fost lansat în 1994, pe cel de-al patrulea album de studio al cântăreţei, […]