Peste 15 milioane de lei voi fi alocaţi pentru diminuarea consecinţelor îngheţurilor din primăvara anului 2017

Declaratie de presa cu privire la caracterul tendentios al informatiilor referitoare la marca comerciala Meat House In ultimele cateva zile, Compania "Cardiax-Plus" SRL, fara sa-si doreasca acest lucru, a devenit un centru de interes sporit in campul mediatic autohton. Cu parere de rau, caracterul informatiilor lansate masiv in aceasta perioada nu provoaca decat ingrijorare: pe baza unor afirmatii care nu au nimic in comun cu realitatea, activitatea companiei este prezentata intr-o lumina defavorabila. «Nu vrem să credem că avem de a face cu o campanie de discreditare premeditată, şi mai dezagreabilă ni se pare ideea de a căuta eventuali răuvoitori în rândul celorlalte companii de pe piaţă. Mereu am fost şi rămânem adepţii concurenţei deschise şi oneste, bazate pe calitate şi profesionalism. Totuşi, constatăm cu regret că imaginea şi reputaţia noastră sunt supuse unor ameninţări evidente. Chiar din momentul lansării pe piaţa mezelurilor şi produselor din carne, Compania "Cardiax-Plus" SRL a urmărit să se impună în faţa consumatorului prin calitatea produselor oferite. Calitatea impecabilă a devenit obiectivul nostru suprem, iar organizarea procesului de producţie în conformitate cu normele şi standardele de ultimă oră constituie direcţia în care am investit cel mai mult. Intreprinderea "Cardiax — Plus" SRL a fost fondata in anul 2000, la Chisinau, ca intreprindere mică, doar cu cinci lucrători. Eram ghidaţi de ambiţia de a ne impune pe piaţa din Moldova ca producători de mezeluri de cea mai înaltă calitate, la nivelul exigenţelor europene. În acest scop am studiat şi am aplicat experienţa şi tehnologiile de ultimă oră folosite în ţări ca: Germania, Franţa, Italia, Cehia, Polonia şi altele. La procurarea utilajului, în care am investit cea mai mare parte a mijloacelor financiare, am optat pentru cele mai recunoscute branduri mondiale. Liniile de producţie ale întreprinderii sunt dotate cu utilaje specializate ce corespund cerinţelor sistemului internaţional de siguranţă a alimentelor ISO 22000. Am acţionat cu aceeaşi exigenţă sporită şi la dezvoltarea sistemului de transportare a producţiei – logistica. Unităţile de transport ale companiei dispun de camere frigorifice speciale acestea fiind zilnic igienizate cu substanţe specifice, iar ulterior supuse controlului sanitar de către medicul veterinar oficial din cadrul Agenţiei Naţionale pengtru Siguranţa Alimentelor (ANSA). Compania "Cardiax-Plus" SRL îşi selectează cu rigurozitate furnizorii de materie primă. Carnea folosită la fabricarea produselor noastre provine în exclusivitate de la producători autohtoni autorizaţi. În mod obligatoriu, fiecare partidă este însoţită de certificate de calitate şi de avizul sanitar al medicului veterinar oficial din cadrul ANSA. Fiecare partidă de producţie finită este supusă controlului sanitar din partea medicului veterinar oficial din cadrul ANSA. La intervaluri de zece zile, expediem probe ale produselor noastre pentru testarea conformităţii la capitoplul siguranţă alimentelor. Calitatea produselor noastre este confirmată cu regularitate prin certificate de conformitate sanitară şi tehnică. Întreprinderea "Cardiax-Plus" SRL este certificată în standardul internaţional ISO 9001 pentru Sistemul de Management al Calităţii. În timpul de faţă, marca "Meat House" întruneşte o varietate de peste 200 de produse, desfăcute în peste 3000 de unităţi de comerţ, dar şi în reţeaua de magazine de firmă ale companiei.