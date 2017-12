(VIDEO) Sediul poliției de frontieră „Olănești” a fost renovat

12:10

Cabinetul de miniştri a aprobat astăzi crearea primului parc pentru tehnologia informației „Moldova IT park”. Acesta îşi va începe activitatea de la 1 ianuarie 2018, transmite CURENTUL. Parcul IT este fondat pe un termen de 10 ani, timp în care se planifică atragerea a circa 400 de companii IT. Scopul principal al noii structuri este asigurarea unei […]