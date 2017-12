Fără precedent: Comisia Europeană a activat Articolul 7 al Tratatului UE împotriva Poloniei

20:00

Aproximativ 5000 de producători agricoli au primit de la stat în acest an subvenţii în valoare totală de 420 de milioane de lei. Despre aceasta anunţă reprezentanţii Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi în Agricultură (AIPA). Până la sfârşitul anului urmează să fie trecute pe contul agricultorilor încă 100 de milioane de lei. Totuşi, conducerea Federaţiei Naţionale a Fermierilor din Moldova susţine că informaţia nu e atât de îmbucurătoare, sau o mare parte din banii achitaţi sunt datoriile pentru anii trecuţi.Potrivit conducerii AIPA, numărul mare de cereri din acest an se datorează îmbunătăţirii condiţiilor de subvenţionare şi campaniilor de informare.„Noi am colectat un număr record de cereri în acest an. Au fost recepţionate circa 7800 de cereri din partea agricultorilor, în sumă totală ce depăşeşte 800 de milioane de lei.