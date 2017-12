Avertisment: Atenție unde transportați dispozitivele mobile în avion

08:40

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite va ţine o întâlnire de urgenţă, miercuri, cu scopul de a vota proiectul de revoluţie care respinge decizia preşedintelui american Donald Trump de a recunoaşte Ierusalimul drept capitala Israelului, relatează site-ul postului France24. The post Adunarea Generală a ONU se reunește astăzi, în regim de urgenţă, pentru a vota rezoluția privind Ierusalimul appeared first on Independent.