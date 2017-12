Valérie Bugault en Moldavie : « Le Libéralisme et ses alternatives pour le XXIe siècle. Contribution à la 4e théorie économique. »

2ème colloque de Chisinau (15-16 décembre 2017) « Le Libéralisme et ses alternatives pour le XXIème siècle. Contribution à la 4ème théorie économique. » Mesdames et Messieurs, Je suis très honorée d’avoir été invitée à ce deuxième colloque de Chisinau consacré aux questions économiques. Une analyse de la problématique économique sera d’autant plus utile que la question sera […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Flux