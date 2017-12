Circa şapte km din rețelele de bază de canalizare din Chișinău ar putea fi modernizate

16:00

Noul şi unicul portavion britanic Queen Elizabeth ia apă la bord, a anunţat marţi Ministerul Apărării, încercând să minimalizeze această problemă stânjenitoare la diuă săptămâni de la introducerea în serviciu a acestei bijuterii a Royal Navy, relatează AFP. The post Rușine pentru Londra; Probleme mari cu portavionul lansat cu doar două săptămâni în urmă appeared first on Independent.