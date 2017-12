Sigur nu ştiai acest lucru despre varza murată. Vindecă o boală cruntă!

19:00

Horoscop 19 decembrie 2017. O zodie are probleme mari cu banii. Ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Citește horoscopul pentru zodia ta, potrivit teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 19 decembrie 2017 Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa, o iei de la capat, dar nu renuntand la tot ce ai facut anterior, ci folosind ceva din pasii deja parcursi, dar schimbandu-le rolul. E minunat sa ai acum vise noi catre care sa vaslesti cu energie maxima, pentru ca sensul in care mergeai inainte nu te mai multumeste si vrei altceva. Du la capat ceea ce acum abia incepe: va fi o victorie deplina! Taur – Horoscop 19 decembrie 2017 TPrietenia e cel mai de pret dar pe care l-ai primit de la viata si esti de-a dreptul fericit ca ai pe cineva alaturi de tine capabil de imense gesturi de afectiune fata de tine. Chiar daca nu intotdeauna stii sa-i raspunzi la fel si sa-i oferi aceleasi semnale de prietenie, primesti atata energie pozitiva incat esti capabil sa rastorni si muntii cu ajutorul lui. Va veni o zi cand ii vei intoarce serviciile in acelasi mod, pentru ca nu vei uita ce face pentru tine. Tine cat poti de aceasta relatie care poate dura si o viata intreaga, daca stii s-o dezvolti si mai ales s-o apreciezi la justa valoare! Gemeni – Horoscop 19 decembrie 2017 Nu te incapatana sa mergi pe aceeasi cale daca ai vazut deja ca nu duce acolo unde doresti. Fii pregatit sa abandonezi nava de urgenta, inainte de a fi prea tarziu sa mai recuperezi ceva. Uneori, un abandon e mai intelept si mai eficient decat efortul de a mai salva ceva, deci acelasi lucru trebuie sa-l faci si astazi. Lasa in urma tot ce a fost si porneste in alta directie, fara sa te cramponezi de tot ce ai acumulat inainte. E o schimbare de atitudine, de mentalitate, de sens, dar intr-o zi vei aprecia curajul acesta de a lasa totul in urma pentru a reface totul de la zero. Sau, daca nu de la zero, macar de la un nivel suficient de incurajator care sa te duca spre ceva mult mai bun. Rac – Horoscop 19 decembrie 2017 Departarile sunt atractia ta principala, pentru ca simti tu ca acolo se va petrece ceva iesit din comun sau de acolo vine azi cea mai importanta veste. Poate pregatesti o mutare majora de domiciliu, poate te gandesti deja la o calatorie pe care o vei face curand, poate doar cauti cu infrigurare o directie noua spre care sa-ti canalizezi atentia. E schimbare de perspectiva pentru ca vrei altceva, ceva ce nu mai gasesti in mediul tau apropiat, de aceea te concentrezi si asupra altor locuri de pe aceasta planeta. Departe e fericirea ta, departe e speranta ta, deci cauta si dincolo de granitele zonei tale obisnuite. Leu – Horoscop 19 decembrie 2017 Probleme cu banii zici? Nici vorba, deci scoate din vocabular sau din gand cuvinte precum saracie, datorii, griji materiale. N-au ce cauta in mintea ta, pentru ca ele sunt cele care pot naste alte probleme. Gandirea pozitiva face minuni astazi, ca atare incarca-te cu termeni benefici, precum abundenta, bogatie, prosperitate, succes material, cumparaturi minunate! Ele au un efect excelent asupra tonusului tau general, deci fa tot posibilul sa nu discuti cu nimeni astazi despre bani cu ton panicard, negativ, trist. Invata sa vezi in jur abundenta si cheam-o cu incredere si in calea ta: o meriti! Fecioară – Horoscop 19 decembrie 2017 Esti blocat intr-un punct din care nimic nu mai misca, nimic nu mai inainteaza. Nu te crampona de un banal hop, nu e nici primul, nici ultimul din planurile tale in desfasurare. Daca trebuie sa stai pe loc, e semn ca e bine sa mai analizezi un pic situatia: de unde vii si incotro mergi, pe ce resurse te bazezi, pentru ca sigur ai scapat ceva din vedere. Ca atare nu trata acest impas ca pe capatul eforturilor tale inainte de a renunta, ci dimpotriva, ca pe o necesitate urgenta de a cerceta profund cum stau lucrurile. Le vei vedea altfel, vei gasi solutii si apoi le vei pune in aplicare pentru a duce mai departe ce ai inceput. Chibzuieste deci, la rece, pentru ca informatiile cele mai bune vin catre tine din diverse directii. Balanță – Horoscop 19 decembrie 2017 Intalnesti o persoana care-ti seamana leit, ori ca fire, ori ca mentalitate, ori ca aspect exterior, si multa lume spune ca parca ati fi frati. Faci echipa buna cu el, va sustineti unul pe altul si va place sa fiti permanent impreuna, intr-un tandem bine inchegat. Va stimulati reciproc exact acele calitati care va recomanda la capitolul comunicativitate, sociabilitate, istetime, spontaneitate, rapiditate. Cu asemenea tovaras, toate ar trebui sa mearga de minune, incat devine o bucurie sa faceti totul impreuna. Scorpion – Horoscop 19 decembrie 2017 Apreciezi mult compania celor maturi, pentru ca alaturi de ei te simti cu un pas mai in fata sau cu un cap deasupra. Simti ca e motiv de mandrie sa fii primit in astfel de medii, pentru ca acolo se afla oameni cu mai multa experienta, care stiu mai multe si de la care ai putea invata o multime de lucruri utile. Fa tot posibilul sa stai in preajma celor mai in varsta, pentru ca vei incheia ziua cu un sentiment de respect atat fata de ei – recunoscandu-le astfel rolul in ceea ce te preocupa – cat si fata de tine, pentru ca ai mai acumulat ceva intelepciune alaturi de ei. Săgetător – Horoscop 19 decembrie 2017 Uneori, cele mai bune solutii nu vin din directia cu care esti obisnuit, ci din diverse alte unghiuri la care, inainte, nici nu te gandeai ca la o optiune viabila. Ca atare nu te incapatana sa mergi doar pe calea deja cunoscuta, cea pe care ai mers de o suta de ori inainte, ci gandeste-te la variante ocolitoare, la cai originale, la carari nebatatorite de nimeni. Ele pot duce mai repede acolo unde sperai. Lasa-ti imaginatia sa caute alternative si urmeaza-le cu mult curaj. Intr-o zi nu vor mai fi ciudate, ci la dispozitia oricui, deci tu te poti numi acum deschizator de drumuri, pionier temerar in explorarea altor perspective. Capricorn – Horoscop 19 decembrie 2017 Nu esti in cele mai bune toane si se vede ca nimic nu-ti convine dupa tonul pe care il folosesti cu cei care incearca sa-ti intre in gratii. Ei incearca sa fie amabili si prietenosi, dar ceea ce primesc de la tine e un atac nemeritat. Ajusteaza-ti comportamentul inainte de a da replica celor care intind o mana spre tine, pentru ca, fara sa-ti dai seama, ai putea rani profund un prieten care iti vrea binele. Calmeaza-te inainte de a da un raspuns, inainte de a lua o decizie, inainte de a-ti expune parerea, pentru ca esti prea nervos ca sa oferi ceea ce asteapta ceilalti de la tine. Vărsător – Horoscop 19 decembrie 2017 Felul mai sever in care vorbesti celor din jur ii poate intimida pe cei mai sensibili sau pe cei care nu se ridica la nivelul tau intelectual. Te simti bine in aceasta postura, dar nu prea ai satisfactii daca o faci pe desteptul in fata celor mediocri. Daca vrei sa-ti masori istetimea cu adevarat, fa-o cu cei de acelasi rang, ca sa-ti dai seama cate stii. Ceilalti oricum nu stiu mai nimic din ceea ce povestesti tu si oricum vei straluci, chiar si prin lucruri marunte. Pești – Horoscop 19 decembrie 2017 Daca ai norocul sa vezi azi un petic de cer senin, esti fericit. Tu esti meteodependent, astazi, deci starea ta de bine depinde enorm de vremea frumoasa. Daca nu ai parte de un pic de soare, esti si tu innourat toata ziua, in schimb daca soarele straluceste pe cerul tau, ochii iti sclipesc si chipul ti se lumineaza ca prin farmec. Parca ti-ai incarca bateriile direct de la soare, de aceea e bine sa te comporti ca floarea soarelui azi: unde vezi o raza, te intorci dupa ea, deci in nici un caz nu trage draperiile sa te ascunzi in umbra. Ai nevoie de atingerea calda a soarelui pentru a rade cu toata inima!