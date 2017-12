Andrian Candu: „Trecem la următoarea etapă a guvernării, într-un mod mai calitativ și mai eficient”

09:40

Primarul suspendat al capitalei, Dorin Chirtoacă, a mers luni la judecătorie la Chișinău ca să depună pașapoartele moldovean și românesc cu care a călătorit în România, la funeraliile Regelui Mihai. Cercetat sub control judiciar sub bănuieli de corupție, liberalul Chirtoacă a primit permisiunea magistraților moldoveni de a merge în România. Dar procurorul de caz Dumitru Robu a fost citat apoi de presă cu afirmația că se teme că Dorin Chirtoacă va profita de ocazie ca să nu mai revină în R. Moldova. Chirtoacă a calificat declarația lui Robu drept „absurdă”. Dorin Chirtoacă se declară nevinovat de acuzațiile ce i se aduc și se află sub control judiciar până la 9 ianuarie 2018.