Renunţă pe cât posibil la reproşuri, dacă vrei ca iubitul să rămână lângă tine

15:10

Filmul ”Star Wars: The Last Jedi”, cel de-al optulea episod al francizei Star Wars, a realizat încasări de 220 de milioane de dolari în primele trei zile de la premieră, sumă record care îl plasează pe poziţia a doua în istoria box office-ului nord american, performanţă întrecută doar de ”Star Wars: The Force Awakens” (2015), […] Articolul TOP CINEMA: „Star Wars: The Last Jedi”, încasări record în primul weekend de lansare în cinematografe apare prima dată în Altfel.md.