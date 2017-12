PLDM crede că Leancă, Gaburici şi Tănase au dinamitat din interior partidul, uneltind împotriva lui, ghidați de persoane politice concurente

15:00

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a criticat, marţi, Strategia Naţională de Securitate a preşedintelui SUA, Donald Trump, catalogând-o „imperialistă", însă a salutat disponibilitatea Washingtonului de a coopera în anumite domenii, informează site-ul agenţiei Reuters.