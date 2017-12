(ACUM UN AN) Ședința CR al PL

14:50

Bogdan Zumbreanu este noul director al Centrului Național Anticorupție (CNA). După cum comunică TRIBUNA, Parlamentul, cu 60 de voturi, l-a numit astăzi, 15 decembrie 2017, pentru un mandat de 5 ani. „Consider că am dreptul moral să conduc instituția aceasta, știu ce am de făcut și știu că am o echipă de profesioniști”, a spus […]