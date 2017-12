O scrisoare emoționantă de la Principesa Margareta pentru Regele Mihai. Cum îl descrie atât ca rege, cât și ca tată

09:40

„Luceafărul de Mihai Eminescu a fost pentru mine întotdeauna ceva mai mult decât o poezie. Am patruns în esenţa poeziei şi am lăsat imaginaţia să zboare, m-am dedicat 101% ca să redau exact toată subtilitatea şi esenţa strofelor. Am trăit de unul singur toate etapele producerii unui film de animaţie de la Development, Pre-production, Production şi […]