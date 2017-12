(VIDEO) Ronaldo, cu un super gol, a mai adus un Campionat Mondial pentru Real Madrid

06:10

Când Josef Metelka se trezeşte dimineaţa, prima întrebare pe care şi-o pune e ce picior să aleagă pentru astăzi. După ce şi-a pierdut piciorul drept într-un accident moto în anul 2009, tânărul şi-a făcut o colecţie de 12 proteze special construite pentru a face orice, de la a merge pe bilicletă la a face snowboarding. The post (FOTO) Vezi cum arată omul cu 13 picioare appeared first on Independent.