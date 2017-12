(FOTO) Zecii de mii de români l-au petrecut pe Regele Mihai pe ultimul drum

21:20

China a devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai „prezentă" şi „influentă" în spaţiul Uniunii Europene, intensificând relaţiile în principal cu ţări central şi est-europene, concentrându-se pe atingerea intereselor adesea prin ignorarea normelor comunitare, relevă un raport al Institutului ECFR. The post Consiliul European pentru Relaţii Externe: China este acum în interiorul Europei appeared first on Independent.