(video) Cele mai atmosferice piese de Crăciun care îți vor colora sărbătoarea

În secolele trecute, covorul nu lipsea din zestrea fetelor. Ele erau confecționate manual, iar fiecare ornament și culoare avea o semnificație aparte. Gospodinele munceau cu zor pentru a realiza o adevărată operă de artă, care adesea era expusă pe peretele din casa mare. Pentru a onora datinile strămoșești, la Chișinău, în incinta Palatului Național „Nicolae Sulac”, deja al patrulea an consecutiv are loc Târgul Național al Covorului cu genericul „Covorul Dorului”. Ediția din acest an urmează să fie în data de 17 decembrie 2017, între orele 11:00-16:00. Articolul Cele mai frumoase covoare se vor alinia la cea de-a VI-a ediție a Târgului Național cu genericul „Covorul dorului” apare prima dată în #diez.