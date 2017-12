Achiziţionarea anvelopelor pentru troleibuzele Regiei Transport Electric Chişinău

16:00

Încălzirea climatică provocată de oameni, singurul vinovat pentru canicula din 2016 Recordul mondial de căldură, canicula din Asia şi apele neobişnuit de calde din largul peninsulei Alaska înregistrate în 2016 au o singură cauză, încălzirea climatică provocată de activităţile umane, se afirmă într-un studio. Este pentru prima dată când oamenii de ştiinţă indică fenomenele climatice extreme care nu ar fi putut să se producă fără încălzirea climei planetare, potrivit unui raport ce a fost analizat şi de un comitet internaţional de cercetători înainte de a fi publicat. Până la acest studiu, cercetătorii estimau că încălzirea climatică provocată de oameni, prin arderea carburanţilor fosili de exemplu, accentua riscul de multiplicare a inundaţiilor, secetelor, furtunilor şi altor fenomene extreme, însă acest factor nu a fost niciodată considerat drept singura cauză. "Noul studiu marchează o schimbare fundamental", a explicat Jeff Rosenfeld, redactorul-şef de la Bulletin of the American Meteorological Society, care a publicat aceste cercetări, elaborate de 116 oameni de ştiinţă din 18 ţări. În 2016, planeta a înregistrat un nou record de căldură, iar anul trecut a devenit cel mai cald an de pe Terra din timpurile moderne. Temperaturile record înregistrate la suprafaţa planetei "au fost posibile doar printr-o importantă încălzire antropică", rezultând din intervenţia umană "la scala unui secol", au subliniat autorii studiului. Asia a suferit de pe urma unei canicule extreme, temperaturile sufocante din India cauzând moartea a 580 de persoane între lunile martie şi mai. Deşi fenomenul meteorologic El Nino a fost activ în 2015 şi începutul anului 2016, el nu a fost cauza acestor manifestări extreme, potrivit autorilor cercetării. "Căldura extremă din Asia în 2016 nu ar fi fost posibilă fără încălzirea climatică. Ne aşteptam într-adevăr ca El Nino să încălzească Asia de Sud-Est în 2016, însă căldura din regiune a fost excepţional de extinsă". În golful Alaska, strâmtoarea Bering şi în largul coastelor nordice ale Australiei, temperaturile apei au înregistrat cel mai ridicat nivel din ultimii 35 de ani. Această încălzire a provocat "o albire masivă a Marii Bariere de Corali şi una dintre cele mai vaste proliferări toxice de alge ce a fost detectată vreodată în apropiere de coastele din Alaska", au subliniat cercetătorii. "Este extrem de improbabil ca singurele variabile naturale să fi condus la anomaliile observate", au adăugat autorii raportului. Concluziile acestui studiu — intitulat "Explaining Extreme Events in 2016 from a Climate Perspective" — au fost publicate cu ocazia conferinţei anuale ce a fost organizată de American Geophysical Union în oraşul New Orleans.