Cele mai frecvente greșeli pe care șoferii le comit pe timp de iarnă

13:20

Cine este Ana Munteanu, tanara moldoveanca care a castigat Vocea Romaniei la numai 16 ani Ana Munteanu a castigat marele trofeu Vocea Romaniei si premiul in valoare de 100.000 de euro. Ana Munteanu vine din Chişinău, a făcut canto cinci ani, iar în prezent este elevă la liceu şi ia lecţii de xilofon, tobe şi pian. Studiază foarte mult şi toată viaţa ei se învârte în jurul muzicii. Moşteneşte talentul de la părinţii ei, care au calităţi vocale excepţionale, dar care nu au performat în acest domeniu. În 2014, la numai 13 ani, tânăra a câştigat „Moldova are Talent”, cu piesa Patriciei Kaas — „Il parle d’amour”. Tânăra spunea atunci că este o mare fană a legendarului cântăreţ rus Vladimir Vîsoţki şi a cântat mai multe melodii ale acestuia până sa ajungă în finală. “Mulţumesc lui Vîsoţki care e dragostea mea cea mare. Nici nu mi-a trecut prin gând că voi învinge”, declara Ana, după victoria din concursul de la Chişinău. Smiley a fost fascinat de calităţile vocale ale Anei încă din etapa audiţiilor pe nevăzute, a pariat pe ea de fiecare dată şi au lucrat foarte bine împreună în toate aceste luni. Concurenta a reuşit întotdeauna să-l impresioneze şi a vrăjit publicul cu momentele pe care le-a prezentat pe scenă. În seara aceasta, Ana a cântat trei melodii: La boheme – singură, De unde vii la ora asta – împreună cu Smiley şi The prayer – împreună cu Marcel Pavel. Extrem de emoţionată şi cu lacrimi în ochi, Ana a declarat imediat după ce a aflat rezultatul voturilor: ”Sunt extrem de fericită. Vreau să le mulţumesc tuturor celor care au avut încredere în mine şi m-au susţinut, tuturor celor care mi-au trimis mesaje, m-au sunat, m-au felicitat. Vreau să-i mulţumesc în primul rând lui Smiley, pentru că el este cel care m-a adus până aici, el a avut încredere în mine. Şi, bineînţeles, Alinei Dincă, vocal coach-ul meu din competiţie. A fost visul meu să lucrez cu Smiley, să vin la Vocea României, să cânt. Vă mulţumesc şi vă iubesc!”. Fericit că Ana a câştigat cea mai tare competiţie a vocilor, Smiley a declarat: ”Le mulţumesc tuturor oamenilor care au avut încredere în vocea Anei şi tuturor celor care au votat. Deja prima piesă a Anei, Măşti, o puteţi găsi pe internet, a fost lansată în seara asta. E o melodie foarte potrivită pentru ea şi e prima piesă dintr-o, sper eu, carieră strălucită a Anei. Noi ne vom da tot interesul să aibă o carieră frumoasă, să vă bucure în continuare şi vom vedea anul viitor ce s-a mai întâmplat între timp. Ana este magică şi sunt convins că a reuşit să vă emoţioneze. Şi eu am simţit acelaşi lucru. Mă bucur mult că oamenii au simţit la fel cum am simţit şi noi. Chiar merită copilul ăsta super talentat. Îmi doresc doar ca cei care au votat-o să o asculte şi să o susţină în continuare.”. Sursă: protv.md Record Cine este Ana Munteanu, tanara moldoveanca care a castigat Vocea Romaniei la numai 16 ani apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.