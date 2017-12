Au crescut indemnizaţiile unice regionale la naştere în UTA Găgăuzia

14:10

Un nou elicopter SMURD va efectua în scurt timp operațiuni de salvare pentru Republica Moldova. Aparatul de zbor a fost prezentat astăzi la uzina de asamblare din Brașov, România. O delegație din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI în frunte cu generalul – maior Mihail Harabagiu este prezentă la verificarea calităților elicopterului.