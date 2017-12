(foto/video) Moldoveanca Ana Munteanu a câștigat Vocea României 2017

12:50

O zodie va trece prin schimbări bruște. Ce se întâmplă cu fiecare zodie în parte. Citește horoscopul pentru zodia ta, potrivit teotrandafir.com: Berbec – Horoscop 16 decembrie 2017 Te ocupi cu mult spor de o serie de sarcini marunte, normale pentru un final de saptamana. Ai starea necesara pentru a te apleca asupra unor detalii pe care altadata, prins in iuresul de zi cu zi, nu aveai timp, dar azi stergi dintr-un foc o lista intreaga de maruntisuri. Te vei simti dintr-o data eliberat de un stres, minor la urma urmei, dar care totusi devenise o obsesie pentru tine. Ocupa-te acum de acele fleacuri pe care le tot ignori, pentru ca deja s-au adunat prea multe si daca nu le rezolvi odata si-odata, intr-o zi iti vor cere mai multa atentie si cine stie daca vei avea timp. Taur – Horoscop 16 decembrie 2017 Se deschide o perspectiva foarte entuziasmanta in fata ta si cu asemenea motivatie, prinzi curaj sa ajungi cat mai repede la scopul final. Totul merge excelent, esti stimulat atat de cei care participa si ei la acest succes, cat si de propriile rezultate bune de pe parcurs. Succesul este foarte aproape si iti investesti toate resursele in acest sens, sigur pe tine si pe ceea ce visezi sa gasesti la capat. Reusitele trec din una in alta, deoarece un succes de acum il naste pe urmatorul, si asa mai departe pana ce iti vezi visul implinit in totalitate. Gemeni – Horoscop 16 decembrie 2017 Te afli intr-un mediu aglomerat in care ai ocazia sa intri in contact cu tot felul de oameni. Capacitatea ta de adaptare la orice tipologie umana e de invidiat, pentru ca stii de fiecare data cum sa-ti exprimi punctul de vedere in functie de interlocutorul din fata ta. Esti un exemplu de socializare si comunicare, deoarece tu gasesti intotdeauna stilul potrivit de a te apropia de oameni, subiectele comune de conversatie cu oricine, chiar si cu cei necunoscuti, iar calitatile pe care le implici te pun bine in valoare, devenind o prezenta agreabila si cautata de multa lume. Rac – Horoscop 16 decembrie 2017 Se vede ca te apasa ceva pe suflet si, in loc sa cauti compania celor veseli care sa-ti abata gandul de la problemele tale, preferi compania celor cu necazuri asemanatoare. Poate aveai nevoie sa vezi ca mai sunt si altii in aceeasi situatie, pentru ca uneori e mai usor sa te compari cu cei care se afla pe acelasi nivel decat sa privesti cu invidie la cei de deasupra. Cand vezi ca si altii sufera de aceleasi lipsuri sau dezamagiri, parca te mai linistesti un pic. Mai mult, de la cei care trec prin situatii similare poti primi sfaturi deja verificate pe care le poti aplica si tu pentru a depasi impasul. Leu – Horoscop 16 decembrie 2017 Nu esti lasat sa te manifesti in voie, de parca cineva s-ar afla mereu langa tine si-ti taie elanul sau iti pune pumnul in gura. Nu poti sa fii tu insuti in asemenea companie, pentru ca ai tendinta de a-ti infrana orice impuls, din cauza celui care te tot trage de maneca sau incercarile tale de a te exprima se soldeaza cu interpretari gresite ale intentiilor tale. Ai mereu senzatia ca, orice ai spune se intelege exact pe dos, din cauza unui mare blocaj de comunicare de care, momentan, nu poti trece. Mai bine taci si astepti sa se clarifice lucrurile. Fecioară – Horoscop 16 decembrie 2017 Esti cam obosit, si fizic, si psihic, nu mai esti in cea mai buna forma, ci ai avea mare nevoie de o pauza. Greu de crezut ca ti-o poti permite chiar acum, pentru ca apare, colac peste pupaza, o sarcina noua mai dificila care va cere imposibilul de la tine. Daca nu o poti amana sau pasa la altii, ti-o asumi si pe aceasta, dar, pe un fond deja sensibilizat, nu vei da randament si nici nu ajungi la rezultatele dorite. Ar fi bine sa-ti calculezi bine fortele si, daca nu te simti in stare, sa spui asta din start, cu motivatia de rigoare. Balanță – Horoscop 16 decembrie 2017 Iubirea e cel mai frumos lucru de care ai parte azi, pentru ca te simti, pur si simplu, rasfatat in gesturi de afectiune si de simpatie din partea celor din jur, nu doar partenerul de suflet te alinta si te invaluie in cuvinte calde, ci chiar reusesti sa intri in gratiile tuturor, datorita talentelor pe care le pui in joc: amabilitate, un zambet placut pe chip, o vorba buna. Cat timp stii sa vrajesti lumea cu aceste instrumente infailibile, succesul tau in societate este asigurat. Foloseste-te de ele cu prisosinta, pentru ca ai sansa de a castiga noi prietenii sau poate inima celui pe care il iubesti. Scorpion – Horoscop 16 decembrie 2017 E o placere sa descoperi in jurul tau oameni care privesc spre viitor cu acelasi optimism, incat, daca ati forma cu totii un grup cu un interes comun, ati ajunge mult mai repede la capatul acestui drum. Va alimentati unii altora visele, va sustineti unii pe altii cu entuziasm, si cand vezi ca vasliti cu totii in acelasi ritm si in aceeasi directie, e si normal sa vezi cum evolueaza lucrurile promitator. Formati o echipa foarte entuziasta si va incurajati reciproc sa mergeti mai departe, sa investiti ce aveti fiecare mai bun ca, la final, tot laolalta sa sarbatoriti victoria. Cooperarea merge struna! Săgetător – Horoscop 16 decembrie 2017 Primesti un surplus de energie de la o persoana care emana un optimism covarsitor. Desi tu poate nu esti la fel de entuziast ca cel din fata ta, reusesti totusi sa te molipsesti de la el si sa i te alaturi in scopul pe care si l-a propus. Degaja atata energie pozitiva, incat nu-i poti rezista si incepi sa gandesti si tu la fel de optimist rezultatele spre care te indrepti. El investeste mult si in tine, pentru ca vede ca ai unele retineri si, ca sa te convinga sa-l urmezi, mai intai iti alimenteaza tie visele, sperantele, orgoliile, tot ce ai nevoie ca sa participi alaturi de el la succesul final. Capricorn – Horoscop 16 decembrie 2017 E o zi profitabila, care nu trece fara sa-ti ofere un castig cat de mic. Fie ca e vorba de afaceri care merg mai bine in aceste zile, fie ca e o discutie importanta ce va avea urmari concrete sau financiare in viata ta, termini ziua cu un sentiment de satisfactie deplina. Poate apare in calea ta exact persoana de care aveai nevoie pentru a pune in aplicare o idee geniala pe care o tot tineai in stand by pentru ca inca nu ai gasit omul potrivit care s-o valorifice alaturi de tine. Acum il gasesti! Vărsător – Horoscop 16 decembrie 2017 Ai o ocazie unica de a te afirma, de a iesi in fata si a-i demonstra atu-urile cu care esti inzestrat. Este sansa ta, nu o rata din cauza unor slabiciuni de moment. Ti se cere putere de convingere, un dram de tupeu, curajul de a face ceva ce nimeni altcineva nu stie, pentru ca azi se remarca numai oamenii care isi cunosc cu adevarat propria valoare si unicitate. Ai un as puternic in maneca de care trebuie sa te folosesti cu maxima incredere, pentru ca o eventuala competitie te poate propulsa chiar pe tine in frunte. Fa un pas in fata si arata la ce esti tu cel mai bun! Pești – Horoscop 16 decembrie 2017 Esti un justitiar prin definitie si, daca descoperi ca cineva te-a mintit, iei masuri severe. Intuitia ta nu greseste, ci iti dai seama imediat daca cineva umbla cu cioara vopsita pe langa tine, de aceea te vei folosi de simturile tale pentru a scoate la iveala adevarul si pentru a pedepsi vinovatii. Nu poti accepta nici macar micile ipocrizii amicale, ci, daca ai ceva de spus, spui adevarul pe sleau, lasand la o parte amabilitatea si diplomatia. Esti de parere ca lucrurile importante trebuie exprimate sincer si ferm decat sa te ascunzi dupa deget.