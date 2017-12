Neymar și-ar dori să ajungă la Madrid; „Regretă că a ales Parisul”

18:00

Turcia va lansa o iniţiativă în cadrul Naţiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoaşterea Ierusalimului drept capitală a Israelului, a anunțat, vineri, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informează site-ul agenţiei de ştiri Reuters.