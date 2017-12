Cum alegem produsele alimentare în prag de sărbători, sfaturi de la Agenția pentru Securitatea Alimentelor

13:50

Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat, joi, că va candida ca independent în cadrul alegerilor prezidenţiale din martie 2018 şi speră să primească sprijin din partea mai multor partide politice. Anunţul a fost făccut în cadrul conferinţei anuale organizată tradiţional de şefului statului rus. Liderul de la Kremlin a adăugat că speră la susţinerea formaţiunilor