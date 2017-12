LIVE // Funeraliile Regelui Mihai I al României

13:30

Credibilitatea datelor Barometrului Opiniei Publice, care a fost prezentat public astăzi de către Arcadie Barbăroșie, Igor Boțan și Victor Ciobanu, sunt sub semnul întrebării. Și asta deoarece, însumând procentajul întrebărilor din sondaj, rezultatul depășește 100%, sau nu ajunge la 100%. BOP nu este la prima gafă de acest fel. La ultima prezentare din aprilie 2017, la întrebarea privind schimbarea sistemului electoral, suma cifrelor a fost de 101%. Ceea ce ne facem să credem că sondajul este unul fals. Mai jos prezentăm exemple din sondajul prezentat astăzi de BOP, când suma cifrelor depăște 100%, sau nu ajunge la 100%. Dacă o să faceți un simplu calcul al datelor prezentate de BOP pentru această întrebare, o să fiți surprinși să primiți un rezultat de 100,10% La întrebarea privind cel mai corupt politician din Moldova, experții BOP-ului n-au fost atenți din nou și au uitat să-i mai adauge probabil politicianului Vlad Plahotniuc ceva procente, astfel încât datele lor însumează doar 99,80%. Încrederea în politicieni este de 100,20 % Conform datelor BOP, pentru partidele politice din Moldova ar vota 100,10% din alegători, sau nu ar ieși la vot, ori fiind indeciși. O adevărată surpriză. Totatul celor deciși însă, este de 100,02% Din totatul celor 100,10% de cetățeni, 28,10% nu știu cum vor să-și aleagă deputații, prin vot direct, sau pe liste de partid Din dorința de a avea un procent mai mare pentru vectorul european, rezultatele BOP la alegerea vectorului extern însumează 100,10% Și în privința activității președintelui Igor Dodon experții BOP au fost optimiști, rezultatul total fiind de 100,10% Chiar dacă postul de televiziune Realitatea TV a fost închisă pe data de 29 iulie, anul curent, iar sondajul BOP a fost realizat în luna noiembrie 2017, Realitatea TV figurează ca fiind o sursă de informare pentru mulți cetățeni sursa: telegraph.md The post Sociologie de 101% // Barometrul Opiniei Publice a lui Arcadie Barbăroșie, plin de gafe appeared first on Moldova 24.