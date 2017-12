(foto) FOTO/ În genunchi, în fața Regelui Mihai. Gestul impresionant al unui elev

10:50

Rudele unui barbat de 56 de ani, care a fost lovit mortal de o masina cauta soferul, care a fugit de la fata locului. Tragedia a avut loc sambata la intrarea in satul Cucioaia din Telenesti. Politia spune ca deocamdata nu are nici un suspect, scrie protv.md. Valeriu Toderica spune ca sambata seara a fost anuntat ca tatal sau, care locuia in satul Cucioaia a murit in urma unui accident produs la intrarea in localitate. Valeriu TODERICA: “M-au anuntat pe la orele 8 si 30 nu stiu cat de la Chisinau mi-a trebuit sa vin, o ora o ora si jumatate, tata inca era pe traseu, pe urma deja l-am dus la Telenesti.” Barbatul spune ca un sofer, care a trecut pe alaturi a anuntat politia, despre faptul ca un barbat a fost lovit de o masina si zace plin de sange pe carosabil. Valeriu TODERICA: “Ceea ce stim e ca a ramas detalii de la Audi, dar cine a condus nu stiu, rog pe toti sa ne ajute sa gasim persoana care a fugit de la fata locului si a procedat asa.” Mai multi sateni s-au adunat in acea seara la locul accidentului. “El era jos, salvarea o venit si o plecat.El tot timpul mergea pe margine. Cred ca l-a luat si l-a aruncat.” “Cand ne-am oprit el inca avea semne de viata.” “Salvarea a spus atunci ca treaba o s-o faca deja politia, el e decedat. Era masina care a anuntat politia, statea parcata. El era pe carosabil pe prima banda, cu fata in jos.” Valeriu TODERICA: “La intrarea in sat, de la dansul la vreo 150 de metri, au fost gasite lucrurile. El oare l-a dus cu masina deasupra.” Tudor Cernei spune ca acum cativa ani tot in acel loc a fost lovit mortal si socrul sau, iar satenii mai mereu alearga dintr-o parte in alta a drumului. Tudor CERNEI: “A fost lovit mortal de o masina, a fost dus pe partea din fata vreo 2 sute de metri, dar soferul a spus ca avem mai mult de 70.” “Nu avem indicatoare, noi locuim in partea aceasta, si in partea celalta sunt case, ntu avem nici o trecere de pietoni. Cum traversati? Ne uitam la deal la vale.” Politia ne-a confirmat ca sambata, 14 decembrie la intrarea in satul Cucioaia, a avut loc un accident, iar soferul a parasit locul faptei si este cautat de politie. Alte detalii, oamenii legii nu au putut sa ne ofere.