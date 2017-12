Brexit: UE 27 a aprobat începerea următoarei faze a negocierilor cu Marea Britanie

15:30

Rusia nu scapa de sanctiunile internationale pentru inca jumatate de an Rusia nu scapa de sanctiunile internationale pentru inca jumatate de an. Liderii Uniunii Europene s-au inteles ieri sa prelungeasca pedepsele impuse Moscovei. Decizia a fost luata in cadrul summitului european de la Bruxelles si urmeaza sa fie adoptata oficial de tarile membre ale UE in urmatoarele saptamani. Multumit de anunt a ramas presedintele ucrainean, Petro Porosenko, care a spus ca este o decizie foarte importanta. Moscova deocamdata nu a reactionat. Pentru prima data, Rusiei i-au fost impuse sanctiuni economice in 2014, la scurt timp dupa anexarea Crimeii. Un motiv ar fi fost si implicarea Kremlinului in conflictul din Donbas.