Horoscop 16 decembrie – află ce ți-au pregătit astrele

16:00

Sau ca au plutit deasupra corpurilor lor, urmarind cum doctorii incearca sa-i resusciteze. Insa pana acum nu se stia daca mintea functioneaza si dupa ce corpul a murit. Oameni de stiinta au descoperit ca si dupa moarte constiinta unei persoane continua sa functioneze. Dr. Sam Parnia impreuna cu echipa sa, de la Universitatea de Medicina Langone, din New York, s-au intrebat ce se intampla cum oamenii dupa ce inimile lor inceteaza sa bata. Cercetatorii au analizat studii din Europa si SUA despre oamenii care au suferit un atac de cord, si care „au revenit la viata”. „Ei spuneam cu ii priveau pe medici si asistente in timp ce acestia incercau sa-i readuca la viata si, totodata, ce vorbeau acestia, si alte lucruri pe care, teoretic, nu aveau de unde sa le cunoasca”, a declarat Parnia pentru Live Science. Spusele pacientilor au fost confirmate de staful medical, care a dezvaluit ca acestia isi aminteau foarte multe detalii. In sens medical, moarte survine cand inima nu mai bate si se opreste circulatia sangelui catre creier, scrie sfatulparintilor.ro. Asta inseamna si ca functiile creierului se opresc si nu mai pot mentine trupul in viata. Parnia a explicat ca si „zona gandirii”, adica cortexul cerebral al creierului isi opreste functionarea, ceea ce inseamna ca pe monitoarele electrice nu se va vad unde cerebrale intre 2 si 20 secunde. Acest lucru inseamna ca si creierul moare. Parnia si echipa sa au observat si modul in care reactioneaza creierul in timpul unui atac de cord pentru a putea afla cum sunt legate aceste experiente de activitatea cerebrala. „Am studiat, de asemenea, mintea umana si constiinta in contextul mortii, pentru a intelege daca constiinta se anihileaza sau continua pentru o perioada si dupa ce ai murit si cum se leaga asta cu ce este intampla atunci in creier”, a punctat omul de stiinta. Nu a fost prima oara cand s-a inregistrat activitatea creierului dupa moarte. In martie, medicii de la o unitate de tarapie intensiva din Canada au descoperit o activitate intensa cerebrala pana la 10 minute dupa ce persoana in cauza isi daduse ultima suflare. Pana la 10 minute dupa declararea mortii, s-au inregistrat unde cerebrale asemanatoare cu cele care apar in timpul somnului. De asemenea, oamenii de stiinta au descoperit ca moartea poate fi diferita in functie de individ. Fiecarui pacient i s-au inregistrat rezultate diferite (in urma unei electoencefalograme) – in activitatea electrica a creierului – atat inainte cat si dupa deces.