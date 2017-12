Începe goana după semnături pentru inițierea referendumului

13:30

Parlamentul urmeaza sa decida daca Zumbreanu va fi noul director al CNA Candidatura lui Bogdan Zumbreanu pentru functia de director al Centrului National Anticoruptie urmeaza sa fie pusa la vot in Parlament. Inainte de a trece la procedura de vot, prezent la sedinta, Zumbreanu a raspuns la intrebarile deputatilor. Dupa procedura de intrebari si raspunsuri, PLDM a anuntat ca nu va sustine candidatura lui Zumbreanu pentru functia de sef al CNA. Raisa APOLSCHI, DEPUTAT PD: «In urma concursului, membrii Comisiei Juridice Numiri si Imunitati l-a selectat pe candidatul Bogdan Zumbreanu pentru a ocupa functia de sef al Centrului National Anticoruptie. Propunem candidatura spre aprobare.» Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: «Domnule Zumbreanu cate procese ati pierdut la CEDO si cat a trebuit sa achite Guvernul pentru rea credinta?» Bogdan ZUMBREANU: «Nici intr-o hotarare nu veti gasi un act juridic pentru care RM este condamnata pentru careva capete de acuzare, semnata de ofiterul de umarire penala Bogdan Zumbreanu. Niciun act nu a fost.» Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: «Functia pe care ati detinut-o a fost foarte importanta. In timpul activitatii dvs in CNA s-au intamplat grave ilegalitati, furtul miliardului…» Bogdan ZUMBREANU, CANDIDAT SEFIA CNA: «Fara nicio intentie, fara a pasa responsabilitatea pentru atributiile care mi se cuvin, sunt jurist si nu pot sa-mi asum responsabilitatile altor persoane. Consider ca am dreptul moral sa conduc aceasta institutie. Stiu ce am de facut, stiu ca am o echipa de profesionisti cu care o sa reusesc sa ridic imaginea institutiei.» Maria CIOBANU, DEPUTAT PLDM: «Cu siguranta nu veti muri din cauza modestiei.» Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: «Anterior, Guvernul a creat un grup de lucru privind concesionarea aeroportului, atunci CNA a intrat in forta, au fost deschise dosare penale. Pana acum nu aveam niciun raspuns despre aceste dosare.» Bogdan ZUMBREANU: «Nu am mandat de la procuror sa va vorbesc pe aceste dosare. O sa solicit informatiile de rigoare la aceste subiecte.» Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: «Sunteti unul dintre fondatorii acestui centru.» Bogdan ZUMBREANU: «Partial». Vladimir VORONIN, DEPUTAT PCRM: «Modest, bravo. Centrul anterior a actionat bine, astazi nu corespunde cerintelor. Eu am intentia sa va sustin, dvs sunteti unul dintre fondatorii acestui centru. Dvs ati fost unul dintre cei care au fost intrebati aici despre furtul miliardului. Dvs ati spus pentru ce noua raportul Kroll, kroliceii acestia din America. Dvs o sa aveti toate instrumentele pentru a obtine informatii sau o saactionati politic? Eu va cunosc ca om cinstit, persoana competenta, iata cum o sa procedati?» Bogdan ZUMBREANU: «Dosare;e sunt in exercitatea Procuraturii Anticoruptie. Optez pentru faptul ca fiecare institutie sa fie responsabila strict de domeniul care se ocupa. In cadrul CNA fost creata agentia pentru recuperarea bunurilor infractionale. Daca obtin acest mandat o sa vin in fata deputatilor cu propuneri de rigoare, chiar daca CNA nu poate veni cu propuneri legislative.» Ion CASIAN, PL: «Dvs activati demult in cadrul CNA, vreau sa ne spuneti daca v-ati documentat care este gradul de credibilitate a activitatii CNA?» Bogdan ZUMBREANU, CANDIDAT SEFIA : «Eu nu m-am documentat la capitolul sondaje despre […] Record Parlamentul urmeaza sa decida daca Zumbreanu va fi noul director al CNA apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.