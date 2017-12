Legea Bugetului de stat pentru anul 2018, votată în lectură finală

12:00

Poliţiştii sectorului Râşcani din cadrul Direcţiei de Poliţie a mun.Chişinău sunt în căutarea bărbatului din imagini, fiind suspectat de furt. Acesta urmează a fi identificat şi cercetat penal pentru faptul sustragerii unui telefon mobil de model "Iphone". Bărbatul a profitat de neatenţia angajatei magazinului şi a sustras telefonul de după tejghea, cauzînd victimei un prejudiciu de 4000 lei. Persoanele care l-au recunoscut sunt rugate să comunice informaţiile la numărul de contact: 079 204 686. Confidenţialitatea surselor de informare este garantată. Suspectul riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de pînă la 13 000 lei, muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 120 la 240 de ore sau închisoare de pînă la 2 ani. http://politiacapitalei.md/wp-content/uploads/2017/12/video-10.mp4