(VIDEO) NASA a descoperit un întreg sistem solar cu opt planete

16:50

Încăpățânarea și optimismul se numără printre trăsăturile de caracter care pot reprezenta secretul longevității, conform unui nou studiu efectuat în Statele Unite, publicat marți în jurnalul ''International Psychogeriatrics'', relatează UPI. The post (STUDIU) Trăsăturile de caracter care stau la baza secretului longevității appeared first on Independent.