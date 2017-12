Legea bugetului de stat pentru anul 2018, adoptată de Parlament în lectură finală

08:10

Nouă lungmetraje au rămas pe lista scurtă a peliculelor eligibile spre nominalizare la premiul Oscar pentru cel mai bun film străin. Printre acestea se află "In the Fade", cel mai recent film al regizorului german de origine turcă Fatih Akin, dar şi "The Square", filmul suedez care a câştigat trofeul Palme d'Or în 2017, informează AFP.