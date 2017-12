Moldoveanca Ana Munteanu, din echipa lui Smiley, a câștigat Vocea României

12:00

Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene s-a autosesizat pe marginea accidentului rutier, care a avut loc în seara zilei de 13 decembrie 2017, pe DN 17, în localitatea Tiha Bârgăului, Judeţul Bistrița Năsăud, România, cu implicarea unui autocar ce se deplasa din Chişinău. Potrivit informaţiilor comunicate de către Ambasada Republicii Moldova în România, în urma accidentului niciun cetățean al RM nu a avut de suferit. La moment, se întreprind măsurile necesare pentru a stabili toate circumstanțele accidentului, în vederea protejării drepturilor şi intereselor cetăţenilor Republicii Moldova, implicate în accidentul respectiv. Informații de contact: Centrul de Apel al MAEIE: 0 800 909 90, precum și Ambasada Republicii Moldova de la Bucureşti tel.: + 40787898050 Amintim că accidentul a avut loc în seara zilei de ieri, după ora 20, la ieşire din Mureşenii Bârgăului. Autocarul înmatriculat în Republica Moldova, în care se aflau 19 persoane, s-a ciocnit cu un autoturism în care se aflau alți trei oameni. Coliziunea a avut loc după ce șoferul autoturismului a schimbat direcţia de mers fără să se asigure. În urma impactului, ambii şoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultate negative. Cele două autovehicole implicate în accident au suferit avarii, iar autocarul nu a mai putut să îşi continue cursa. The post Ministerul de Externe s-a autosesizat pe marginea accidentului din Bistrița în care a fost implicat un autocar din RM appeared first on Moldova 24.