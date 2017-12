20:30 #OraBucureștiului cu Alexandru Rotaru

14:50

Procurorii anticorupţie şi ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie /CNA/, au reţinut ieri o persoană suspectată că ar fi încercat să influenţeze The post Un bărbat a fost reţinut de CNA după ce a încercat să influenţeze martorii într-un dosar appeared first on 10TV.