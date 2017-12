Raportul de cheltuieli al PAS: Mii de lei pe prapagandă!

08:10

Cu jumătate din această sumă, la Edineț va fi construită o pistă pentru cicliști de peste două mii de metri pătrați. Oamenii spun că inițiativa este una bună, mai ales că numărul de mașini din oraș este pe zi ce trece tot mai mare. "Mersul pe biciletă este desigur, aer curat, sănătate și îi face pe tineri să îndrăgească mai mult sportul.""Eu aș fi de acord, pentru că nu ar fi atât aer stricat. Eu am bronhiile bolnave și e foarte greu.""La noi sunt mai puține locuri de acest fel. În Europa, în zilele de odihnă, toată familia iese să se plimbe cu bicicleta."Cei care nu au o bicicletă, vor putea închiria una de la Primărie. Scopul proiectului este de a convinge cel puțin cinci la sută din populația orașului să folosească biciletele. Primarul localității spune că oamenii au nevoie de această schimbare. "Atunci când am făcut studiul de fezabilitate, am observat că cel mai mult se poluează de la gazele de eșapament.