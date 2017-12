Inagurarea Târgului de Crăciun: Cel mai mare patinoar din țară, un carusel, dar și căsuțele din lemn aşteaptă vizitatorii //VIDEO

09:01

Un tragic accident rutier s-a produs ieri la ieșirea din satul Bilicenii Vechi, din raionul Sângerei. În urma acestuia au decedat preotul de la biserica din localitatea Copăceni, din același raion, dar și soția sa. Lilia Harea, ofițerul de presă al IP Sîngerei, a declarat pentru Today.MD că în tragicul accident care a avut loc […]