O companie japoneză dorește să proiecteze reclame pe Lună

14:40

Un moldovean în vârstă de 19 ani a fost reţinut în oraşul Sankt Petersburg din Rusia, după ce ar fi violat o minoră de 14 ani. Suspectul a fost reținut în seara zilei de ieri. The post Un moldovean de 19 ani a fost reținut în federația rusă pentru că ar fi violat o minoră appeared first on Independent.