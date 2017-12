(STUDIU) „Selfita” este oficial o nouă tulburare mintală; Cum se manifestă

12:40

Liderii țărilor Uniunii Europene au aprobat joi seară, în cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurată Permanentă (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitățile de cooperare militară. The post UE aprobă planul de intensificare a cooperării în domeniul apărării. Donald Tusk: O veste proastă pentru inamicii Uniunii Europene appeared first on Independent.