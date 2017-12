E din Moldova, dar și-a REALIZAT VISUL în România: „Am reuşit să creez MAGIE” FOTO//

09:00

Berbec – Horoscop 15 decembrie 2017 Unii te sustin in lupta ta pentru dreptate, pentru ca si ei cred in aceleasi idealuri si vad in tine un reprezentant demn de incredere pentru a le sustine si lor cauza. Cand vezi ca esti sustinut cu atata vehementa, prinzi si mai mult curaj sa lupti pentru scopul […]