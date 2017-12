Acordul de grant şi cel de împrumut cu Uniunea Europeană în valoare totală de 100 de milioane de euro, ratificate în Parlament

12:00

Un raport al Conflict Armament Research (CAR) dezvăluie că aproape o treime din armele folosite de gruparea Stat Islamic sunt fabricate în state membre UE, între care România. Raportul organizaţiei internaţionale care documentează traficul de arme în zonele de război arată că militanţii Statului Islamic folosesc armament fabricat în ţări precum România, Ungaria, Bulgaria şi Germania.