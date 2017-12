Patru indivizi cu cagule pe cap au amenințat și jefuit doi soți din Ștefan Vodă

10:40

Pilotul unui Airbus a „desenat” un brad de Craciun deasupra Germaniei Pilotul unui zbor a incercat sa marcheze venirea sarbatorilor de iarna prin „desenarea” unui brad de Craciun deasupra spatiului aerian al Germaniei. Echipajul a dorit să testeze un aparat Airbus A380. Pilotul a reuşit să formeze conturul unui brad uriaş de Crăciun, care a fost vizibil celor care urmăreau programul de monitorizare a zborurilor, Flightradar24, scrie BBC. Finished! A Christmas tree and ‘tree topper’ by an @Airbus A380.https://t.co/CEadIGqKtt pic.twitter.com/eDclHp0Hum — Flightradar24 (@flightradar24) December 13, 2017 Bradul desenat avea inclusiv globuri şi se întindea de la Hamburg la Stuttgart. „Desenul” prezintă mai multe culori, ceea ce redă altitudinea variabilă a aeronavei. Didn't catch it yesterday? @Airbus turned a standard pre-delivery test flight for a new A380 into something a bit more festive. See how the tree came to be at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/nH8jKp7UWV — Flightradar24 (@flightradar24) December 14, 2017 Sursă: protv.md Record Pilotul unui Airbus a „desenat” un brad de Craciun deasupra Germaniei apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.