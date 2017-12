Cetățenii R. Moldova se informează de la televizor, cu precădere din media rusești

14:50

Banca rusească Sberbank s-a retras din acționariatul VS Bank din Ucraina, potrivit unui comunicat de presă al băncii rusești. Sberbank deținea mai mult de 99% din VS Bank. Serviciul de presă al Sberbank a clarificat informația precizând că TAS Group, deținută de afaceristul ucrainean Serghei Tighipko, are acum acționariatul majoritar al băncii ucrainene. VS Bank […]