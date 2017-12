Instituțiile de învățământ, somate să renunțe la supravegherea video

11:15

Iata cine sunt fericitii anului 2018: Rac Incepi anul intr-o nota optimista data de faptul ca si ultimele lui din 2017 ti-a mers excelent. Nimic nu te poate face sa iti schimbi starea de spirit. Vei avea parte de surprize uriase din partea familiei, in sanul caareia vei petrece clipe minunate. Te vei simti norocoasa ca ii ai pe cei dragi alaturi. La capitolul dragoste, lucrurile vor evolua nemaipomenit de bine. Vei gasi o persoana speciala chiar din luna ianuarie 2018. S-ar putea sa te muti in casa noua din primavara, indeplinindu-ti unul din cele mai mari visuri. Fecioara In 2018 vei calatorii mult si vei avea parte de revelatii uriase pe care trebuie sa le transformi in oportunitati. Nu refuza nicio sansa care iti poate aduce un trai mai bun. Dragostea, cariera si familia reprezinta cele mai importante aspecte ale vietii tale, iar anul acesta trebuie sa te concentrezi mai mult pe fiecare categorie in parte. Veniturile vor creste considerabill, iar noul an iti va aduce energie si vei gasi cele mai bune metode de a profita de asta. Cele mai romantice luni vor fi iunie, iulie si noiembrie. Pesti Te bucuri de un an cum n-ai mai avut de foarte multa vreme. Bogat si la propriu, si la figurat. Se vor inmulti bucuriile pe plan profesional, unde te vei simti, in sfarsit, implinita. Vei face investitii profitabile, care vor starni invidia celor din jur. Vei fi remarcata datorita ideilor tale ingenioase. Va fi anul tau si in plan amoros, caci un eveniment major va avea loc in viata ta. Fie acum vei intalni perechea perfecta, fie te vei casatori. Vei capata mai multa incredere in tine si vei pasi cu forta pe un drum stralucitor, potrivit ele.ro.