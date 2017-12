Bugetul raionul Căușeni pentru anul 2018 – aprobat

10:30

Agricultura zilelor noastre este cu mult mai profitabila decat era in deceniile trecute, acest lucru datorandu-se in mare masura cercetarii continue dar si industrializarii. Echipamentele tehnologice existente in prezent, ne permit sa ne exploatam ferma la adevaratul sau potential si sa depasim cu brio aproape orice inconvenient, scrie stiriagricole.ro. Cu toate acestea, alegerea echipamentului pentru […]