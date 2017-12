Încă un caz șocant la metrou: O femeie a vrut să împingă o călătoare pe șine în Bucureşti. O suspectă reținută

05:40

Să spui cele două cuvinte magice, „te iubesc”, este o mare piatră de încercare pentru orice relaţie. Dar care dintre parteneri rosteşte, de obicei, primul această propoziţie? Simplul gând că îşi vor deschide sufletul şi vor afirma asta ar putea fi pentru unii oameni destul de înspăimântător. De ce ne este teamă? De faptul că sentimentul ar putea să nu fie reciproc, arată psihologii de la Universitatea din Austin, Texas. The post Psihologia din spatele lui „te iubesc”.Cine spune primul cuvintele magice şi de ce appeared first on Independent.