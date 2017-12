Astăzi cer senin și fără precipitații

14:50

Un nou cuplu in showbiz? Dara si solistul The Motans, Denis Roabes, surprinsi in ipostaze tandre Artistii apar in ipostaze mai mult decat prietenoase, iar fanii acestora banuiesc ca intre ei ar exista mai mult decat prietenie. Dara si Denis sunt banuiti de fani ca ar forma un cuplu, fapt care i-ar bucura enorm pe acestia. In cele mai recente imagini, artistii nu fac decat sa alimenteze aceste zvonuri, aparand in ipostaze mai mult decat prietenoase. Si, desi niciunul dintre ei nu recunoaste oficial ca ar forma un cuplu, hashtag-urile si comentariile pe care le lasa pe retelele de socializare, demonstreaza ca sunt in relatii extrem de apropiate. «Nebun ca mine, friend zone si mii de ori » par a fi o aluzie la faptul ca intre ei se infiripeaza ceva. Noua nu ne ramane decat sa asteptam o confirmare si sa ne bucuram pentru un cuplu frumos.