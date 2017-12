Cutremur cu magnitudinea 3,5 în judeţul Vrancea

16:01

Două autovehicule de model "Mazda" și „Toyota" s-au lovit frontal pe str. Valea Crucii din capitală. Pompierii Detașamentului salvatori sectorului Botanica au fost solicitați pentru a interveni la descarcerarea unuia dintre şoferi, un bărbat în vârstă de 32 de ani, prins în fiarele unui autovehicul. Apelul la serviciul 901 a fost recepționat la ora 11.00.